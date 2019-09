Galopp : Überraschungssieger beim Großen Preis

(dd) Außenseitersieg im 99. Großen Preis der Landeshauptstadt: Kronprinz aus dem Stall von Peter Schiergen aus Köln gewann als einer der letzten Außenseiter im siebenköpfigen Feld völlig überlegen.

Keineswegs zur Überraschung des Trainers. „Wir hatten uns schon etwas ausgerechnet“, meinte er. Denn der vier Jahre alte Hengst, der in lybischen Besitz steht, hatte einen anstrengenden Winter hinter sich. Er war in Dubai und Abu Dhabi am Start, „brauchte dann erst einmal eine Pause und fand den trockenen Boden im Sommer auch nicht gerade passend“, fügte Schiergen an.