Fußball-Regionalliga : Fortunas U23 verspielt Führung

Der Regionalligist kommt gegen Fortuna Köln nicht über ein 1:1 hinaus.

Damit hätte die Fortuna-Reserve nicht nur die Kölner tiefer in die Krise geschossen, sondern sich auch deutlich mehr Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen können. Mit ein bisschen Pech hätten die Hausherren jedoch am Ende auch mit komplett leeren Händen dagestanden. Doch der Düsseldorfer Keeper Maduka Okoye hielt den Zähler zweimal fest. „Wir hätten gewinnen können. Wenn es dumm läuft, verlieren wir aber am Ende noch. Nach 90 Minuten geht das Ergebnis daher so in Ordnung“, äußerte sich Michaty salomonisch.