Hockey : Erste Niederlage für den DHC

Der Zweitliga-Tabellenführer unterlag nach 2:0-Führung mit 2:3.

(JP) In der 2. Bundesliga der Herren hat es jetzt auch den Düsseldorfer Hockey-Club erwischt. Nach fünf Siegen musste sich der Tabellenführer beim 2:3 (2:1) gegen BW Köln erstmals geschlagen geben. Der Start war gut. Bereits nach 30 Sekunden schoss Felix Dames das 1:0. In der achten Minute legte Julius Hayner zum 2:0 nach. Zu Beginn des zweiten Viertels erzielte BWK den Anschlusstreffer. Danach gab es Großchancen zum 3:1, aber der DHC konnte sie nicht nutzen. Köln wurde stärker und wurde mit dem 2:2 und der 3:2-Führung belohnt. Erst in den letzten drei Minuten machten die Oberkasseler wieder Druck, aber mehr als ein Pfostenschuss bei zwei Strafecken in den letzten Sekunden sprang nicht dabei heraus.