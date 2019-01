Hallenhockey-Bundesliga: Doppelter Einsatz für Bundesligateams des DHC

Düsseldorf Für den Hockey-Bundesligisten geht es gegen Mülheim und Neuss – die Damen müssen gegen zwei Teams aus Köln antreten. Es ist der Start ins neue Hallenhockey-Jahr.

Nach der kurzen Pause starten die Hockey-Damen und -Herren des DHC im neuen Jahr gleich mit einem vollen Programm in die Bundesliga – es steht ein Doppelwochenende an. Die Herren mit Trainer Mirko Stenzel dürfen beide Spiele zu Hause in der eigenen Halle bestreiten. Am Samstag um 16.30 Uhr ist der HTC Uhlenhorst Mülheim zu Gast, am darauffolgenden Tag geht es um 14.30 Uhr gegen den HTC Schwarz-Weiß Neuss. Das Spiel am Samstag gegen Mülheim ist das Topspiel der Liga. Der Tabellenzweite aus Oberkassel empfängt den Spitzenreiter. Die Neusser stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Personell kann Stenzel aus dem Vollen schöpfen. Der 10:2-Testspielsieg am Mittwoch gegen die Niederländer von Den Bosch hat zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. „Gegen Mülheim wird es wohl – ähnlich wie in der Hinrunde – ein Spiel auf Augenhöhe werden. Wir hoffen natürlich, dass wir uns vor heimischer Kulisse in dieser Begegnung mit einem Sieg belohnen können, auch wenn Mülheim eventuell die WM-Rückkehrer einsetzen kann. Am Sonntag ist ein Sieg gegen Neuss Pflicht für uns“, erklärt Coach Stenzel