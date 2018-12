Rollhockey-Bundesliga: Hexenkessel wartet auf den TuS Nord

Düsseldorf Der Rollhockey-Bundesligist fährt zum RSC Cronenberg, der zu Hause eine Macht ist. Es ist ein äußerst wichtiges Spiel für die Unterrather.

Während sich alle anderen Rollhockey-Mannschaften in der Bundesliga bereits in der Weihnachtspause befinden und erst am 12. Januar wieder in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen, müssen die Akteure des RSC Cronenberg und des TuS Nord noch einmal ihre Rollschuhe festschnallen. Die Düsseldorfer sind nämlich am Samstag zu Gast in der Alfred-Henckels-Halle in Wuppertal und stehen vor einer Begegnung, die Unterraths Trainer Robbie van Dooren im Vorfeld bereits als „äußerst wichtiges Spiel“ für sein Team bezeichnet. „Wir haben unsere beiden letzten Meisterschafts-Partien verloren. Dann sind wir im DRIV-Pokal ausgeschieden. Wir brauchen also unbedingt einen Erfolg, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen“, erklärt er.