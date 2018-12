Tischtennis-Bundesliga: Boll erweist sich wieder als Borussias Erfolgsgarant

Düsseldorf Der 37-Jährige hat mit seinen zwei Einzelerfolgen einen erheblichen Anteil am 3:1-Sieg gegen Saarbrücken. Für den Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf sind es ganz wichtige Punkte.

Die Borussia hat sich in der Tischtennis-Bundesliga wieder in den Kreis der absoluten Titelanwärter zurückgespielt. Mit einem überzeugenden 3:1-Sieg über den 1. FC Saarbrücken TT verdrängten die Düsseldorfer ihren Gegner vom zweiten Tabellenplatz. Damit beendete der deutsche Rekordmeister die zehn Meisterschaftsspiele andauernde Siegesserie der Saarländer. Die letzte Liga-Niederlage hatte der FC im Hinspiel gegen die Borussia kassiert.

Omar Assar (WR 47) indes agierte aggressiv, offensiv, erarbeitete sich Chancen, nutzte die aber nicht immer. Oft wollte der 27-Jährige auch zu schnell zu viel. Der mehrmalige Afrikameister wirkte leicht übermotiviert. Sein Gegenüber, Darko Jorgic, stand dem Ägypter in puncto Spiel-Aggressivität in nichts nach, war aber ruhiger, abgeklärter, machte die ganz wichtigen Punkte und folglich auch den 1:1-Ausgleich für Saarbrücken.

Die Führung des Rekordmeisters eroberte Borussias „Aggressiv Leader“ Kristian Karlsson (WR 24) zurück. Der Schwede zertrümmerte mit seinen knallharten Angriffsschlägen jegliche Siegeshoffnung von Tomas Polansky (WR 283). Der Borusse war aufgrund von Polanskys Sieg gegen Ochsenhausens Vize-Europameister Simon Gauzy in der Vorwoche gewarnt. Doch so trat Karlsson von Anbeginn fokussiert auf, siegesgewillt und offensiv. Polansky blieb daher nichts anderes übrig, als den Karlsson-Geschossen staunend hinterherzublicken.

Den Deckel auf die Partie machte wie so oft Boll mit seinem zweiten Sieg. Der Routinier hatte im Auftaktmatch den Spielrhythmus gefunden und ließ Jorgic mit Erfahrung, Reaktionsschnelligkeit, Ballgefühl und taktischem Geschick in den meisten Fällen nur das Nachsehen. Was immer der Saarbrücker auch versuchte, Boll war unmittelbar zur Stelle und bereit, den Punkt zu machen. So war der Linkshänder mit seinen beiden Einzelerfolgen wieder einmal der „Man of the Match“ und Borussias Erfolgsgarant.