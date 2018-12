Tischtennis-Bundesliga: Richtungweisendes Duell für Borussia

Düsseldorf Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten Saarbrücken würde der Tischtennis-Bundesligist seine Ambitionen unterstreichen, bis zum Saisonende um den Titel mitzuspielen. Derzeit liegen die Rheinländer auf dem vierten Platz.

Termine Die ETTU hat die Viertelfinalspiele in der Champions League festgelegt. Borussia tritt am Donnerstag, 24. Januar um 18 Uhr, in Polen bei Bogoria Grodzisk Mazowiecki an.

So hat das Team von der Saar noch zwei Minuspunkte Vorsprung vor dem Rekordmeister. „Das Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze ist immer ein Vier-Punkte Spiel. Saarbrücken ist mit dem wieder genesenen Tomas Polansky sicherlich noch stärker als in der Hinrunde“, erklärt Preuß. Da hatten die Borussen mit 3:1 an der Saar triumphiert. Damals traten die Düsseldorfer aber noch ohne Timo Boll an. „Timos Rücken scheint wieder stabil zu sein. Er hat in dieser Woche noch ein paar Trainingseinheiten absolviert. Die anderen Jungs haben in den vergangenen Wochen gut gearbeitet und sind gut drauf“, erläutert Düsseldorfs Chefcoach Danny Heister. „Wir müssen uns jetzt noch einmal zusammenreißen und wollen dann mit einem Sieg in den etwas längeren Weihnachtsurlaub gehen. Mit einer guten Vorstellung können wir Saarbrücken schlagen.“ Die anderen „Jungs“ sind Kristian Karlsson, Omar Assar und Anton Källberg. Heister hat die Qual der Wahl, welches Trio er aufbietet.