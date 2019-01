1. Basketball-Regionalliga: ART Giants wollen mit einem Sieg in die Rückrunde starten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Basketballer sind einsamer Spitzenreiter der 1. Regionalliga. Nach dem Samstag-Heimspiel gegen den Tabellenachten Hagen im Comenius-Gymnasium soll das so bleiben.

Entspannen und den Kopf freibekommen – das waren die Hauptaufgaben für die Basketballer der SG ART Giants in der kurzen Weihnachtspause. „Auf der faulen Haut haben die Jungs aber nicht gelegen. Einige haben trainiert, sich in anderen Sportarten ausprobiert oder sich so fit gehalten. Es hat auch keiner über die Feiertage zu viel Gans oder Raclette gegessen. Den dicksten Bauch hat immer noch der Trainer“, sagt Coach Jonas Jönke lachend. Somit geht der ungeschlagene Spitzenreiter der 1. Regionalliga mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen mit neuem Schwung in die Rückrunde. Diese startet am Samstag um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Tabellenachten SV Hagen-Haspe.