Basketball : Die ART Giants auswärts ohne Durchschlagskraft

Für die Schützlinge der ART Giants Düsseldorf gab es am 9. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProB bei den BSW Sixers nichts zu holen. Mit der 64:77-Auswärtsniederlage in Sandersdorf kassierten die Giganten ihre dritte Niederlage in Folge.

War der Grund für die letzten zwei Pleiten in der Defensive und speziell im Rebounding zu finden, so lag es in Sandersdorf an der Offensive. „Wir haben nicht schlecht verteidigt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das ganz gut gemacht, bis dahin nur 33 Punkte des Gegners zugelassen. Aber wir haben uns für die Intensität in der Verteidigung nicht belohnt“, monierte Trainer Kevin Magdowski. „Vorne hätten wir aktiver sein müssen. Auswärts spielen unsere Gegner meist sehr kompakt gegen uns und dann verlieren wir zu oft die Organisation in unserem eigenen Spiel. Wir haben uns dann zu sehr in Einzelaktionen verzettelt und sind nie in einen richtigen Fluss gekommen.“ Die Trefferquote aus dem Feld lag bei nur 31 Prozent. Oft wurden die Düsseldorfer durch Foul gestoppt. Von der Freiwurflinie vergaben sie jedoch 17 von 37 Würfen. „Das ist zu viel und wirkte dann auch zermürbend“, so Magdowski. Ein schwacher Trost ist, dass die Giants das Reboundduell mit 46:36 für sich entscheiden konnten. In der Offensive gelangen ihnen zehn Rebounds mehr als dem Gegner.