Tischtennis : Borussia verpflichtet Nationalspieler

Der deutsche Nationalspieler Qiu Dang im Trikot von Grünwettersbach im Spiel gegen Borussia Düsseldorf. Zur nächsten Saison wechselt er die Seite. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Borussia setzt auch in der Pandemie-Krisenzeit auf Normalität. So arbeiten Manager Andreas Preuß und Chefcoach Danny Heister bereits an der Mannschaft, die ab Sommer 2021 die Erfolgsgeschichte des Tischtennis-Rekordmeisters und Rekord-Pokalsiegers weiterschreiben soll. So wird ab der Saison 2021/22 der deutsche Nationalspieler Dang Qiu das Borussia-Trikot tragen. Der 24-jährige Penholder-Spieler wechselt zum 1. Juli 2021 von Liga-Konkurrent ASV Grünwettersbach an den Rhein. „Dang ist unser absoluter Wunschspieler und eine Verstärkung für unsere Mannschaft“, erklärt Heister. „Er hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, ist sehr trainingsfleißig und akribisch und hat großes Potenzial.“

Der in Nürtingen (Baden-Württemberg) geborene Dang Qiu kam bereits mit dem „Tischtennis-Gen“ auf die Welt. Beide Eltern spielten für die chinesische Nationalmannschaft, Dangs Weg war somit vorgezeichnet. Bereits mit 14 Jahren gewann er Bronze bei der Schüler-Europameisterschaft, mit 15 Jahren wurde er deutscher Schülermeister sowie Europameister im Schülerdoppel und vor drei Jahren Vize-Europameister bei der U21-EM. In der Saison 2014/15 bestritt der Rechtshänder sein erstes Bundesligaspiel, ein Jahr später wurde er Herren-Nationalspieler und in 2018 holte er seinen ersten deutschen Meistertitel bei den Profis (im Doppel mit Benedikt Duda). Inzwischen stemmte er bereits dreimal die Meister-Trophäe im Doppel in die Höhe.

Info Nächste Bundesligapartie gegen Ochsenhausen Die Verträge von Kristian Karlsson, Anton Källberg und Ricardo Walther laufen zum Saisonende aus. Die Borussia möchte mit allen drei Spielern weiter arbeiten. Die Verhandlungen laufen, Vollzug kann aber noch nicht vermeldet werden. Das nächste Bundesligaspiel ist für Borussia nach derzeitigem Stand am Montag, 21. Dezember (19 Uhr), an eigenen Platten ­gegen TTF Liebherr ­Ochsenhausen­­.

Die bislang größten Erfolge feierte der sympathische Qiu aber in 2020: Gleich zu Beginn des Jahres führte er seine Mannschaft zum überraschenden Pokalsieg, wenige Wochen danach trug er sich erstmals im Einzel in die Siegerliste eines internationalen Turniers (Portugal Open) ein. Den Pokaltriumph beschreibt der Weltranglisten-53. neben seiner ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft im Vorjahr als emotionalsten Moment seiner Laufbahn.

„Dang Qiu ist Profi durch und durch. Er hat eine hervorragende Perspektive und als weiterer deutscher Nationalspieler im Team eine sehr große Bedeutung für unseren Klub“, meint Preuß. „Er hat die Fähigkeiten, 2024 oder sogar schon 2021 bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.“

Als Profi wird sich Qiu auch im Pokal-Halbfinale für seinen aktuellen Arbeitgeber richtig reinhängen, obwohl der Gegner die Borussen sind. Dass die Heister-Truppe besonders leistungsstark sein muss, wenn es gegen Qiu geht, beweist u.a. die Turnierserie „Düsseldorf Masters“. Da bezwang Qiu bspw. Borussias Anton Källberg mit 4:0 Sätzen und Källberg ist derzeit mit einer 10:1 Siegesbilanz der beste Spieler in der Tischtennis-Bundesliga.