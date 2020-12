Fortunas „Zwote“ verliert gegen S04 : Erster Auftritt für Koutris endet mit Niederlage

Düsseldorf Für Leonardo Koutris war das Ergebnis am Ende zweitrangig. Knapp zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss stand der Grieche endlich wieder auf dem Rasen. Gegen die Zweitvertretung von Schalke 04 konnte auch er die 0:1-Niederlage nicht verhindern.

Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff war der Arbeitstag von Leonardo Koutris beendet – und damit auch sein erster Auftritt im Fortuna-Trikot. Am Freitag hatte die Leihgabe von Olympiakos Piräus erstmals nach seinem ausgeheilten Kreuzbandriss zum Kader der Profis gezählt, war beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt allerdings ohne Einsatz geblieben. Dafür stand er am Sonntag in der Startelf von Fortunas Regionalliga-Mannschaft, mit der er gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 eine knappe 0:1-Niederlage erlitt.