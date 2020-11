0:1 in Oberhausen : Fortunas U23 präsentiert sich zu brav

Oberhausen Die Regionalliga-Mannschaft der Düsseldorfer muss bei Rot-Weiß Oberhausen die dritte Niederlage der Saison hinnehmen. Der Truppe von Trainer Nico Michaty fehlte unter anderem eine Portion Cleverness.

Sie hatten noch einmal alles in die Waagschale geworfen, mit sämtlichen verfügbaren Offensivkräften auf den Ausgleich gedrängt – und doch standen Fortunas Regionalliga-Fußballer am Ende mit leeren Händen da. Im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen musste sich das Team von Trainer Nico Michaty mit einer 0:1-Niederlage abfinden; es war erst die dritte Schlappe überhaupt in dieser Saison. Erneut war die „Zwote“ keinesfalls das schlechtere Team, das Resultat hat jedoch seine Gründe.

Kaum zwingende Torchancen. Unter der Woche hatten die Flingerner gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach (2:1) vor allem in der ersten Hälfte noch Chancen am Fließband kreiert, wenngleich sie damit äußerst verschwenderisch umgegangen waren. In Oberhausen stotterte der Motor nun. Die größte Möglichkeit des Spiels besaß Oliver Fink, dessen Schuss an den Innenpfosten klatschte. Später hätten auch Lex-Tyger Lobinger per Kopf und Kevin Hagemann nach einer schönen Kombination mit Phil Sieben treffen können, sie verpassten das Tor aber ebenfalls.