Fortunas Trainer Rösler fordert : „Wir müssen den nächsten Schritt machen“

Analyse Düsseldorf Sieben Punkte aus drei Partien – und trotzdem steht Bundesliga-Absteiger Fortuna in der Kritik. Uwe Rösler will nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch den Spielstil deutlich anheben. Der Mannschaft sei bewusst, dass sie noch mehr abliefern müsse. Wie es Marcel Sobottka geht.

In der Tabelle sieht alles einigermaßen harmonisch aus. Fortuna rangiert vor dem neunten Spieltag mit elf Punkten im gehobenen Mittelfeld. Mit einem Sieg beim VfL Bochum (Montag, 20.30 Uhr) könnte man sich erstmals vorsichtig zum Kreis der Aufstiegsaspiranten zählen, bei einer Niederlage dürfte das allgemeine Wehklagen deutlich vernehmbar sein. Bochum hat indes nicht nur durch den deutlichen Erfolg in Hamburg eindrucksvoll unterstrichen, dass man in der Entwicklung einige Schritte nach vorne gemacht hat.