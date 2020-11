Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler auf dem Trainingsplatz. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Samstag gibt es eine Trainingseinheit. Die Medien dürfen allerdings nur für 20 Minuten sich selbst ein Bild machen. Heißt: Uwe Rösler läutet die heiße Phase in der Vorbereitung auf die Partie in Bochum ein und will sich nicht komplett in die Karten blicken lassen.

So ist es um das Personal bestellt Marcel Sobottka hat sich mit einer leichten Erkältung abgemeldet. Er klagte über Schnupfen und soll sich zunächst schonen. Ob er am Wochenende trainieren kann – derzeit noch komplett offen. Ansonsten ist der Kader wieder recht vollständig beisammen.

Das haben wir heute im Angebot Was haben Mike van Duinen und Ihlas Bebou gemeinsam? Nicht viel, was ihre Fortuna-Karrieren anbelangt. Dennoch haben wir einen wichtigen Aspekt gefunden und beschrieben, der die beiden Stürmer verbindet. Zudem haben wir mit Fortunas Marketing-Vorstand Christian Koke gesprochen, der über eine geplante neue Tradition berichtet – sie hat was mit Licht zu tun.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 28. November, und deshalb darf Fortunas Außenstürmer Kristoffer Peterson heute eine Torte anschneiden – und zwar die, die ihm seine Familie hoffentlich zum 26. Geburtstag kredenzt. Herzlichen Glückwunsch von uns!

Auf den Tag genau 47 Jahre zuvor wurde im Rheinstadion europäischer Fußball gespielt, deutsch-deutscher sogar: Fortuna erwartete Lokomotive Leipzig aus der DDR zum Hinspiel der dritten Runde im Uefa-Pokal (Vorgänger der heutigen Europa League). Vor 34.262 Zuschauern gingen die Gäste aus Sachsen, unterstützt nur von einer Handvoll linientreuer „Fans“, kurz vor der Pause durch einen Foulelfmeter von Hans-Bert Matoul in Führung.

Nach dem Wechsel drehten Dieter Brei und Dieter Herzog die Begegnung mit ihren Treffern zum 2:1-Sieg, doch das war im ersten Europapokal-Jahr der Düsseldorfer letztlich zu wenig. Das Rückspiel im Zentralstadion von Leipzig verlor die Mannschaft von Trainer Heinz Lucas 0:3 und schied aus.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

