Vor Auswärtsspiel in Heidenheim : Darum macht diese zähe Fortuna-Saison trotzdem Hoffnung

Foto: Frederic Scheidemann 63 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Analyse Düsseldorf Fortuna war mit großen Erwartungen in die Saison gestartet. Die Ernüchterung folgte prompt. Dennoch gibt es gute Gründe, warum man optimistisch in die Zukunft blicken kann. Personell stehen allerdings noch wichtige Entscheidungen an. So ist der Stand beim Zweitligisten.