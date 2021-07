Verwaltung befürchtet Klagen und großen Aufwand : Das sind die Pläne der Stadt Hamminkeln für den Verband für Wirtschaftswege

Beispiele für marode Wirtschaftswege gibt es in Hamminkeln reichlich – hier eine Kraterlandschaft vor dem Waldfriedhof Am Bokern in Dingden. Foto: Fritz Schubert

Hamminkeln Die Vorbereitung auf die Geburt des Instruments zur Sanierung und zum Ausbau der ländlichen Pfade läuft auf Hochtouren. Es wäre das erste Konstrukt dieser Art in NRW. Wie viel Geld benötigt wird – und wer dafür aufkommen soll.

Die Diskussion über die Sanierung maroder Wirtschaftswege und deren Ausbau in der riesigen Flächengemeinde Hamminkeln hat Marathon-Charakter, scheint aber jetzt doch endlich auf die Zielgerade einzubiegen. Die Stadtverwaltung rührt nun verstärkt die Werbetrommel für die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes, der für die nächsten 20 Jahre die Finanzierung der Aufgabe gewährleisten soll. Wie das gehen kann, soll auf einer weiteren Informationsveranstaltung konkreter dargestellt werden. Diese findet am Montag, 23. August, ab 18 Uhr in der Halle des Lohnunternehmers Arntzen an der Römerrast 8 statt. Sollte der Verband gegründet werden, wäre es der erste seiner Art in Nordrhein-Westfalen.