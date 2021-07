Für das Topspiel gegen Bremen : Warum Fortuna bislang erst so wenige Tickets verkauft hat

Düsseldorf Am Samstagabend empfängt Fortuna Werder Bremen zum Topspiel in der Zweiten Liga. Die Partie scheint bei den Fans aber auf recht wenig Interesse zu stoßen. Woran das liegt.

Wenn am Samstagabend um 20.30 Uhr Werder Bremen in Düsseldorf zu Gast ist, werden zum ersten Mal seit knapp eineinhalb Jahren wieder mehr als 1000 Zuschauer ein Pflichtspiel der Fortuna vor Ort in der heimischen Arena sehen können.

Vor einer Woche war noch geplant, dass insgesamt 25.000 Zuschauer Zutritt in die Arena erhalten. Dieses Vorhaben lässt sich allerdings durch die erhöhte Sieben-Tages-Inzidenz (über 35) nicht mehr in die Tat umsetzen. Aufgrund der Einstufung in die Inzidenzstufe II darf Fortuna lediglich 1000 ausgelosten, nicht-immunisierten Besuchern mit einem negativen Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) den Zutritt in die Arena gewähren. Dieses 1000er-Kontingent ist bereits vollständig vergriffen.

Darüber hinaus dürfen bis zu 17.000 immunisierte Fortunen das Spiel besuchen. Das Problem: Einige Fans, die ins Stadion könnten, solidarisieren sich mit den Anhängern, denen der Zutritt nicht erlaubt ist. Die aktive Fanszene hat bereits vor mehreren Monaten angekündigt, erst wieder ins Stadion zu gehen, wenn wirklich alle wieder dürfen. Das führt dazu, dass Fortuna am Donnerstag erst 12.000 Tickets verkauft hatte.

„Wir respektieren das natürlich. Letztlich ist es die Entscheidung jedes Einzelnen oder einer Gruppe, ob sie zum Spiel kommen will, oder nicht. Natürlich wäre es schön, wenn sie dabei wären, aber sie werden uns in Gedanken in jedem Fall unterstützen“, sagt Cheftrainer Christian Preußer. Und weiter: „Ich kann nur jeden, der darf, dazu animieren, am Samstag ins Stadion zu kommen. Unterstützt unsere Mannschaft und genießt ein cooles Zweitliga-Spiel. Wir sind bereit für dieses Spiel. Das wollen wir zeigen.“

Vielen Fans stößt es unter anderem sauer auf, dass durch die neue Regelung eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehe. So würden vor allem Kinder, die erst viel später die Möglichkeit auf eine Impfung erhalten haben, benachteiligt werden. Nur Minderjährige unter zwölf Jahren ist es erlaubt, am Samstag mit einem negativen Test ins Stadion zu kommen. Und auch die Erwachsenen, die vor weniger als 14 Tagen ihre zweite Impfung hatten, schauen in die Röhre. So schreibt eine Userin auf Instagram: „Ich habe mir in der ersten Phase ein Ticket gekauft und mich auf das erste Spiel seit März 2020 gefreut. Am Samstag ist der elfte Tag nach meiner zweiten Impfung. Und ich darf nicht ins Stadion. Zum Kotzen!“

Es gibt also vielfältige Gründe, wieso bislang erst 12.000 Tickets verkauft wurden. Doch auch dem Klub sind während der Pandemie die Hände gebunden. Fortuna richtet sich lediglich nach der aktuell in Nordrhein-Westfalen gültigen Corona-Schutzverordnung.

Wer das Spiel als vollständig Geimpfter oder Genesener doch noch live vor Ort unterstützen möchte, kann weiterhin ein Ticket über die Fanshops oder den Onlineshop erwerben. Darüber hinaus bietet Fortuna eine Tageskasse an, über die kurzentschlossene, vollständig immunisierte Fans auch noch am Abend des Spiels an Tickets kommen können.

