Förderung der Spitzenmedizin : Uniklinik Düsseldorf verbaut fast 140 Millionen Euro

Ein Rettungswagen fährt an der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf vorbei. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Mehr als 160 Millionen Euro bekommt die Uniklinik Düsseldorf aus einem Topf zur Förderung von Spitzenmedizin. Mit dem Großteil werden wichtige Zukunftsprojekte finanziert. Eine komplette Klinik wird etwa neu gebaut.

An der Uniklinik Düsseldorf (UKD) schreiten die Bauprojekte zügig voran, die mit den Mitteln aus dem Sonder-Konjunkturprogramm der Landesregierung für Einrichtungen der Spitzenmedizin geplant werden. Insgesamt erhält die Klinik rund 162 Millionen Euro, davon sollen mit mehr als 136 Millionen Euro wichtige Zukunftsprojekte finanziert werden. Das restliche Geld wird für Investitionen in die IT-Infrastruktur und für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Anlagen genutzt.

„Mit diesem Konjunkturprogramm der Landesregierung können wir dringend notwendige Modernisierungen der Universitätsmedizin in Düsseldorf verwirklichen“, sagt der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Frank Schneider. „Damit wird auch gesellschaftlich ein klares Signal gesetzt, dass die universitäre Medizin ein wichtiger Baustein der Gesundheitsversorgung des Landes ist, was sich nicht nur in der Pandemie zeigt.“