Ermittlungen gegen Betreiber : Uniklinik Düsseldorf kündigt Testzentrum die Räume

Der Eingang zur Uniklinik in Bilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf hat dem Testzentrums-Betreiber MediCan, gegen den die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt, gekündigt. Patienten und Besucher sollen ab Juni umliegende Zentren nutzen. Das Gesundheitsamt behält sich unterdessen Prüfungen einzelner Zentren vor.

Angesichts der Berichte über mangelhafte Abläufe und der Ermittlungen gegen den Betreiber hat die Uniklinik Düsseldorf dem Unternehmen MediCan den Nutzungsvertrag für die Räume auf ihrem Gelände gekündigt. Gerade im Bereich eines Krankenhauses müsse ein tiefes Vertrauen in die Testangebote vor Ort bestehen, hieß es dazu: „Dies ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr gewährleistet.“

Ab dem 1. Juni steht das Testzentrum demnach nicht mehr zur Verfügung, an einer neuen Lösung werde aber gearbeitet, hieß es dazu. Noch am Samstag hieß es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums Düsseldorf, man beobachte nun die „staatsanwaltlichen Ermittlungen genau“ und werde „Konsequenzen für die Überlassung des Standortes“ ziehen, „sollten Unregelmäßigkeiten bestätigt werden“.

Erst im April war das Zentrum eröffnet worden, hier UKD-Vorstand Ekkehard Zimmer (l.) mit Oguzhan Can Foto: Hendrik Gaasterland

Im April war das Testzentrum des privaten Betreibers auf dem Klinik-Campus eröffnet worden – damals war die Regelung eingeführt worden, dass Besucher des Krankenhauses einen negativen Schnelltest benötigen. Andere Zentren im Umfeld gibt es unter anderem auf dem Gelände der benachbarten Universität sowie an der Mitsubishi Electric Halle.

Das Unternehmen MediCan betreibt in Düsseldorf weitere Zentren, laut Internetseite am Flughafen und am Bahnhof. Eine weitere Teststelle in Bilk hat offenbar inzwischen den Betreiber gewechselt, das Zentrum hat nun einen anderen Namen.

Die Stadt teilte unterdessen auf Anfrage mit, das Gesundheitsamt behalte sich vor, die Einhaltung der Mindestanforderungen bei Corona-Tests „stichprobenartig zu kontrollieren“. Die Beauftragung als Leistungserbringer könne bei Missachtung der Vorgaben wieder entzogen werden. Bisher gab es demnach in Düsseldorf zwei Fälle, in denen Teststationen aufgrund eingegangener Beschwerden kontrolliert wurden.