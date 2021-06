Düsseldorfer „Unter uns“-Star auf dem Gipfel der Romantik : Schauspielerin Claudelle Deckert im Liebesglück

Düsseldorf Bei der Schauspielerin Claudelle Deckert und ihrem Peter funkte es erst auf den zweiten Blick. Jetzt sind die beiden verlobt und sprachen über ihre Romanze.

Die „Unter uns“-Schauspielerin Claudelle Deckert (47) ist verlobt. Ihr Lebensgefährte Peter Olsson (59) hielt schon am 21. Mai auf Mallorca um ihre Hand an. Die Boulevardsendung „Exclusiv“ auf RTL strahlte das „Liebes“-Interview am Sonntag aus.