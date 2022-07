Rheinkirmes in Düsseldorf : Teil von Fahrgeschäft löst sich und trifft zwei Personen am Kopf – Polizei ermittelt

Teil von Fahrgeschäft löst sich und trifft zwei Personen am Kopf – Polizei ermittelt

Rheinkirmes in Düsseldorf

Düsseldorf Auf der Rheinkirmes in Düsseldorf sind zwei Personen verletzt worden, als sich ein Teil eines Fahrgeschäfts löste und sie am Kopf traf. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nachdem zwei Personen durch ein herumfliegendes Teil eines Fahrgeschäfts auf der Düsseldorfer Rheinkirmes verletzt wurden, ermittelt jetzt die Polizei. Wie ein Sprecher auf Anfrage sagte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag, dem Tag des großen Feuerwerks. Gegen kurz vor halb zehn am Abend habe sich ein Teil des „Hangover“-Freifallturms gelöst und zwei Personen am Kopf getroffen, sagte der Sprecher.