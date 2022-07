Vorfall in Viersen : Nach Feuer in Hubert-Vootz-Haus – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In der Jugendeinrichtung Hubert-Vootz-Haus in Viersen hatte es am Montag gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: Stadt Viersen/Feuerwehr

Viersen Am Montagmorgen hatte es im Hubert-Vootz-Haus in Viersen gebrannt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem Feuer am Montagmorgen im Hubert-Vootz-Haus in Viersen haben sich die Brandermittler der Kreis-Polizei auf dem Gelände umgesehen. Wie eine Polizei-Sprecherin am Dienstag mitteilte, gehen sie von Brandstiftung aus. „Wir suchen nun Zeugen“, berichtete sie. Wer in der Nacht von Sonntag, 24. Juli, auf Montag, 25. Juli, oder in den Tagen zuvor im Bereich der Krefelder Straße, der Grundschule oder des Jugendzentrums Hubert-Vootz-Haus verdächtige Beobachtungen gemacht habe, möge dies der Polizei melden.

Im Erdgeschoss und im Anbau der Jugendeinrichtung an der Krefelder Straße hatte es am Montagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr war um 5.46 Uhr alarmiert worden. Rund 60 Einsatzkräfte rückten aus, gegen 8.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Gebäude, das Eigentum der Stadt ist, sei weitgehend ausgebrannt, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. „Die Stadt Viersen wird das Gebäude in Augenschein nehmen. Die weiteren Schritte werden anschließend festgelegt“, teilte er am Dienstag auf Anfrage mit.

Erst am Dienstag, 19. Juli, hatte es in der Waldorfkita in Viersen gebrannt – auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ob zwischen den Bränden in Kita und Jugendheim eine Verbindung besteht, dazu konnte die Polizeisprecherin keine Angaben machen. „Wir prüfen natürlich immer Zusammenhänge, wenn eine zeitliche Nähe besteht“, sagte sie.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(naf)