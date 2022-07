Auch Düsseldorf war betroffen : Ausgefallene S-Bahnen im Rheinland wieder im Einsatz

Düsseldorf Über das Wochenende waren in NRW vier S-Bahn-Linien komplett gestrichen worden, auch Düsseldorf war betroffen. Seit Montagmorgen sind die Bahnen der Linien S8, S11, S12 und S13/S19 wieder im Einsatz.

Die S-Bahn-Linien 8, 11, 12 und 13/19 fahren nach einem Komplettausfall am Wochenende seit Montagfrüh wieder. Krankheitsfälle in der Belegschaft der Deutschen Bahn hatten zu den großflächigen Einschränkungen geführt, die auch in Düsseldorf für ausgefallene Züge und Frust gesorgt hatten.