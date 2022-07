Football : Rhein Fire kassiert zweite Heimniederlage

Düsseldorf Rhein Fire ist im Rückspiel der ELF gegen die Hamburg Sea Devils ohne Quarterback Matt Adam chancenlos. Vor 7792 Zuschauern unterliegen sie dem Vorjahresfinalisten mit 16:40.

David Wallen hatte es vor dem Rückspiel zwischen Düsseldorf Rhein Fire und den Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) im „Rhein Fire Podcast“ unter der Woche auf den Punkt gebracht: „Glen Toonga darf nicht wieder über uns drüber rutschen“, sagte der Co-Owner des Düsseldorfer Footballteams und warnte damit vor einer Wiederholung des Hinspiels. Damals hatte Toonga die Düsseldorfer mit vier Lauf-Touchdowns fast im Alleingang besiegt. Am Sonntag hatten die Footballer von Rhein Fire Toonga nun phasenweise zwar etwas besser im Griff, trotzdem hatten sie der Offensivpower der Sea Devils letztendlich nur wenig entgegenzusetzen. Vor 7792 Zuschauern unterlagen sie dem Vorjahresfinalisten mit 16:40.