Rheinbahn : Warum Bahnsteigtüren nichts für Düsseldorf sind

Was am Münchner U-Bahnhof Olympiazentrum ab 2023 getestet werden soll, ist für die Rheinbahn derzeit keine Option. Foto: dpa/Wolfgang Wellige

Düsseldorf Als erste deutsche Stadt will München Bahnsteigtüren an der U-Bahn installieren. Für die Rheinbahn kommt das nicht in Frage.

Das Verbrechen an einem Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof hat die Sicherheit an der Bahnsteigkante wieder in den Fokus geholt. In München startet in zwei Jahren die Umrüstung der U-Bahnhöfe mit Bahnsteigtüren. Für die Rheinbahn ist der Pilotversuch aus Bayern aber keine Option.

Anders als in München ist der U-Bahnverkehr in Düsseldorf nicht vollautomatisiert. Und im deutlich kleineren Tunnelnetz sind unterschiedliche Bahntypen unterwegs, die entsprechend unterschiedliche Tür-Abstände haben. Die müssen aber identisch sein, um synchron zu den Bahnsteigtüren öffnen zu können. Außerdem geht man bei der Rheinbahn davon aus, dass sich Bahnsteigtüren negativ auf die Pünktlichkeit auswirken, weil der Abgleich der Systeme Zeit koste, , sagt Rheinbahn-Sprecherin Heike Schuster.