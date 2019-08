Düsseldorf-Itter : Neue Fahnen für Schützen aus Itter

Am Wochenende wird Schützenfest rund um den Platz An der Jagengrenze gefeiert.

Er ist glücklich, dass die Bürger von Itter noch mehr Sinn für die Tradition zeigen als die Bewohner anderer, weniger ländlicher Stadtteile. 130 Mitglieder hat der Verein, ein guter Schnitt in einem Stadtteil mit etwas mehr als 2000 Einwohnern. „Dadurch, dass wir relativ wenige Einwohner haben, machen die einzelnen Kompanien viel gemeinsam, sowohl arbeiten als auch feiern“, sagt Schmitz. Auch die Verbundenheit sollen die neuen Fahnen zeigen, die nicht nur für die Mitglieder gedacht sind, sondern auch verkauft werden. „Wer sich mit uns identifizieren will und seine Verbundenheit zur Tradition unseres Ortes zeigen will, kann dies mit einer unserer Fahnen tun“, wirbt der Schützenchef.

Damit ist also auch die Jugend auf dem 95. Schützenfest der Hubertus-Bruderschaft in Itter vertreten. Los geht es offiziell am Samstag, 10. August, mit einem Festhochamt in der Hubertus-Kirche, Höhepunkt ist die Parade auf der Itterstraße am Sonntag, 11. August, ab 16 Uhr zum Festplatz mit anschließendem Schuss auf den Königsvogel. Den Abschluss bildet der Krönungsball am Dienstag, ab 20 Uhr, wo das scheidende Regimentskönigspaar Martin und Regina Haas ihre Würden an die Majestäten des kommenden Schützenjahres übergeben werden.