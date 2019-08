Chef-Sache in Düsseldorf : Top-Köche treffen sich auf der großen Showbühne

Düsseldorf Die nunmehr 11. Auflage des Avantgarde-Cuisine-Festivals Chef-Sache findet Ende September auf dem Areal Böhler statt. Top-Leute der Gastroszene werden erwartet.

Insgesamt 3000 Top-Leute der Gastronomiebranche werden sich am 29. und 30. September auf dem Areal Böhler versammeln. Das komplette Aufgebot ist nun bekannt. Nationale und internationale Star-Köche wie Tim Raue , der schon oft in Düsseldorf war, oder WDR-Gesicht Sascha Stemberg aus Velbert werden sich auf den Showbühnen austoben, darunter mit insgesamt 28 Michelin-Sternen elf Mitglieder der kochenden Avantgarde.

Durch das Programm führt in diesem Jahr der Zwei-Sterne- und TV-Koch Alexander Herrmann . An seiner Seite Thomas Ruhl , Initiator der Chef-Sache, und der bekannte Gastrokritiker Jürgen Dollase .

Auch die Masterclass ist fester Bestandteil der Chef-Sache. Hier werden gefragte Referenten sprechen. Heiko Antoniewicz etwa wird über Tiefkühlkost referieren. Auch TV-Lebensmittelexperte Sebastian Lege (er hat es ja bekanntlich nicht weit) will sein Wissen weitergeben. Süßwasserfische sind Thema bei Alexander Huber , Sternekoch und Präsident der Jeunes Restaurateurs. Sie ist bereits Tradition und darf auf keiner Chef-Sache fehlen: die Talkrunde mit Ralf Bos . Der Delikatessenhändler empfängt zum Beispiel Gäste wie Ronny Pietzner , Teammanager der Nationalmannschaft der Köche Deutschland, Simon Reitmeier , Geschäftsführer des Clusters Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung und Leiter der Genussakademie Bayern, sowie Julia Komp , Deutschlands jüngste Sterneköchin.

Im Rahmen des Köche-Festivals wird wieder der von Port Culinaire ausgeschriebene Best-of-the-Best-Award verliehen – die Auszeichnung ist laut Veranstalter das Ergebnis der größten Onlinewahl für die Besten in der deutschsprachigen Gastronomie. Alle nominierten Kandidaten der einzelnen Kategorien werden zur Awards Ceremony auf der Chef-Sache in Düsseldorf eingeladen. Erst dann erfahren die Kandidaten, wer gewonnen hat. Juan Amador, Jonnie Boer, Massimo Bottura, René Redzepi, Joachim Wissler, Sebastian Frank, Jan Hartwig und Nils Henkel etwa sind nominiert. „Wir sind angetreten, die Gastronomie des Landes ganzheitlich zu stärken und zu verbessern“, sagt Initiator Thomas Ruhl. Der Umzug des Gastronomie-Festivals von Köln in eine größere Location auf dem Areal Böhler scheint sich ausgezahlt zu haben: Die Shows wurden technisch aufgerüstet und auch imposanter. Wie in den vergangenen Jahren zeigt hier eine Koch-Elite ihre aktuellen Ideen und Philosophien am Herd und in Gesprächen. Infos: www.chef-sache.eu.