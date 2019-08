In Planung : Erste deutsche Stadt bekommt Bahnsteigtüren für die U-Bahn

Das von der Münchner Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellte und am Computer bearbeitete Bild zeigt automatische Bahnsteigtüren am Bahnsteig. In einem Pilotprojekt im U-Bahnhof Olympiazentrum sollen solche Bahnsteigtüren ab 2023 zunächst an einem Gleis getestet werden. Foto: dpa/Wolfgang Wellige

München Bahnsteigtüren sollen in Zukunft den Münchner U-Bahnverkehr sicherer und pünktlicher machen. Die Pläne dazu gab es bereits vor der tödlichen Attacke am Frankfurter Bahnhof.

Die Bahnsteigtüren grenzen den Bahnsteig vom Gleisraum ab und öffnen sich erst, wenn ein Zug im Bahnhof steht. In einem Pilotprojekt im U-Bahnhof Olympiazentrum sollen derartige Bahnsteigtüren von 2023 an zunächst an einem Gleis getestet werden, sagte der Betriebsleiter der U-Bahn, Michael Frieß, am Freitag. Die Stadtwerke München (SWM) hatten eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse nun vorlägen.