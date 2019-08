Museum in Düsseldorf : Wo Goethes Werk bewahrt wird

Düsseldorf Die Erinnerungen an den Dichter werden in einem Museum erhalten. Es gibt auch Lesungen und Ausstellungen sowie bald ein großes Sommerfest.

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 in Frankfurt geborener Dichter und Universalgelehrter, hat in Düsseldorf seine Spuren hinterlassen, die das Goethe-Museum mit viel Engagement für Gegenwart und Zukunft bewahrt. Der herrschaftliche Bau aus dem späten 18. Jahrhundert liegt am Ende der Jägerhofallee im Hofgarten und zählt mit seinem Handschriftenarchiv, der Forschungsbibliothek, der Kunstsammlung sowie dem Veranstaltungszentrum neben den Museen in Frankfurt und Weimar zu den drei großen Goethe-Archiv- und Forschungsstätten in Deutschland. Der Museumsbestand umfasst gut 50.000 Objekte.