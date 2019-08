Diskussion in Düsseldorf : Finanzminister Lutz Lienenkämper bei den Jonges

Diskussion in Düsseldorf

Düsseldorf Der Heimatverein Düsseldorfer Jonges. Dieses mal kam Finanzminister Lutz Lienenkämper in den Henkel-Saal.

Diesmal sprach beim Heimatabend der Jonges der NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper: „Gerade die Jonges setzen mit ihrem Engagement ein Zeichen von Balance zwischen Bewahren und Erneuern, wenn sie sich wieder und wieder in die stadtplanerischen Überlegungen in Düsseldorf einbringen.“ Beifall kam auf, als er sagte: „Sie sind ein leuchtendes Beispiel für eine großartige Bürgergesellschaft, die hilft, bei vielen Fragen für Orientierung zu sorgen.“ Lienenkämper nahm dann zur aktuellen Diskussion um das Rheinbad Stellung, unterstützte ausdrücklich die Linie, dort durchzugreifen. „Wir wollen unser friedliches Zusammenleben nicht von Leuten kaputt machen lassen, die das mit Füßen treten. Ich bin der Stadt für die schnelle Reaktion dankbar.“ Der Minister brach eine Lanze für das Handwerk, zu dem viele Jonges gehören: „1,1 Millionen Beschäftigte – da sollte der Staat nicht bevormunden, sondern befähigen.“ Für das Land sieht der Finanzminister als wichtige Aufgabe an, einen Haushalt ohne Neuverschuldung aufzustellen.