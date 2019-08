Kommentar : Bäder kommen in die Spur

uwe-jens.ruhnau

Die Bäder, aber auch die Stadtspitze haben viel Kritik erhalten für den Umgang mit den Vorfällen im Rheinbad. Peter Schwabe, Aufsichtsratschef der Bädergesellschaft, hat eingeräumt, dass man auf solche Ereignisse nicht eingestellt war. Dies reicht bis in die Tage der Security-Präsenz: Als bei der jüngsten Räumung die Schichtleiterin von einem 16-Jährigen bedroht wurde, hatte diese nur einen Security-Mann an ihrer Seite – sechs hätten es sein können, aber die wurden über die krisenhafte Situation nicht informiert. Das alles soll besser werden, systematischer. Die einstimmigen Beschlüsse des Aufsichtsrats stellen die Weichen in die richtige Richtung, die Bädergesellschaft kann, wenn fleißig gearbeitet wird, sich rasch in eine bessere Zukunft entwickeln. Es ist gut und keinesfalls ehrenrührig, wenn Bäderchef Kettler dabei Unterstützung erhält.