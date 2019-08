Sommerbaustellen : Es läuft beim Straßenbau in Düsseldorf

Düsseldorf Alle stöhnen übers trockene Wetter. Nur die Straßenbauer sind hochzufrieden. Sämtliche Ferienprojekte sind im Zeitplan. Ein Überblick.

In Heerdt Der Anschluss des Heerdter Lohwegs an die B7 läuft, die Optimierung der Verbindung von der Prinzenallee ist beauftragt und beginnt im September.

In Pempelfort Golzheim Entlang der Achse Klever / Jülicher Straße (zwischen Cecilienallee und Eulerstraße) sind beidseitig Radwege angelegt und die ersten Ampeln installiert worden. Später sollen sie zur „Protected Bike Lane“ und ausgebaut werden. Die Fußgängerbrücke über den Kennedydamm ist seit 29. Juli Geschichte, eine Provisorium geht im Herbst in Betrieb.

In Kaiserswerth In einer Woche beginnt die Umgestaltung von 125 Metern der Straße „An Sankt Swidbert.

In der Altstadt Die Neubrückstraße wird bis Ende August neu gedeckt. Zwischen Burgplatz und Liefergasse sind die Parkplätze an der Mühlenstraße abgeschafft worden, um den Suchverkehr dort zu reduzieren. Zum Ferienende beginnt dann die Fahrbahnsanierung der Mühlenstraße.

Verkehr in Düsseldorf : An diesen Stellen wird in den Sommerferien gebaut

Am Rhein Die Fahrbahnerneuerung im Rheinufertunnel in südlicher Fahrtrichtung wurde von der Baufirma wegen Personalmangel auf September verschoben.

Die Sanierung der Kragarme an der Theodor-Heuss-Brücke wird am 23. August abgeschlossen