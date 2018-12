Kooperation mit Tradition: „Politie“ kommt jetzt auch mit dem Fahrrad

Düsseldorf Seit 20 Jahren arbeitet die holländische Polizei beim Streifendienst auf dem Weihnachtsmarkt mit. Kein Wunder: Viele Niederländer kommen in der Weihnachtszeit an den Rhein.

1998 war die Idee erstmals umgesetzt worden, für die zahlreichen niederländischen Besucher der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte Ansprechpartner der niederländischen Polizei an den Rhein zu schicken. Umgekehrt gehen Düsseldorfer Beamte im Sommer an den Stränden in Scheveningen mit auf Streife. Zwar haben die Beamten im jeweils anderen Land keine polizeilichen Befugnisse, aber „es ist immer gut, Ansprechpartner zu haben, die die eigene Sprache sprechen“, sagte van Musscher.

Erstmals haben die holländischen Kollegen auch ihre Fahrräder mitgebracht. Das liegt vielleicht auch am Interesse, das Wesseler unlängst bei seinem Besuch in Den Haag am Rad-Thema geäußert hat. Der passionierte Radfahrer, der selbst kurz nach seinem Amtsantritt als Polizeipräsident die Fahrradstreifen in Düsseldorf eingesetzt hat, war nämlich sehr beeindruckt davon, dass in der Innenstadt in Den Haag die Polizei fast nur mit dem Fahrrad unterwegs ist. Nun gibt es also erstmals an den Adventswochenenden deutsch-holländische Doppelstreifen auf dem Rad.