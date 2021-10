In Mönchengladbach und Rheydt : Die Weihnachtsmärkte finden dieses Jahr statt

Mönchengladbach Für die Märkte ist ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet worden. Wann es losgehen soll und was bisher über die Bedingungen bekannt ist.

Endlich wieder Glühwein, Mutzen und gebrannte Mandeln: Nach einer Pandemie-bedingten Pause finden die Weihnachtsmärkte in Mönchengladbach und Rheydt in diesem Jahr statt. „Wir freuen uns riesig, dass es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit gibt, sich stimmungsvoll auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Wir bewegen uns langsam wieder auf normalem Fahrwasser“, sagt Peter Schlipköter von der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach. Um die Weihnachtsmärkte zu ermöglichen, hat er mit den Betreibern Bruno Dreßen, Sven Tusch und Frank Beier ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, das in den vergangenen Tagen mit Vertretern der Polizei, der Feuerwehr, der Bauordnungsbehörde und der Corona-Stabsstelle der Stadt Mönchengladbach besprochen wurde. „Die Sicherheit des Publikums steht für uns an erster Stelle“, sagt Schlipköter.