Klein gegen groß in Düsseldorf: Wenn Generationen einfach die Wohnung tauschen

Klein gegen groß in Düsseldorf

Düsseldorf Ältere Menschen mit großer Wohnung könnten mit Familien, denen ihr Zuhause zu klein geworden ist, tauschen – diese Idee will eine neue Initiative des Seniorenrates vorantreiben.

Wenn seine Initiative mit Senioren- und Jugendrat, Caritas, Wohnungsausschuss sowie der Internetplattform „Tauschwohnung.com“ am Sonntag beim Forum „Neue Wohnformen“ in der VHS zur ersten Wohnungs-Tauschbörse lädt, hofft Hartmut Mühlen auf rege Beteiligung.

Der Sprecher des Arbeitskreises „Wohnen im Alter“ des Seniorenrates ist überzeugt, dass dieses Angebot gleich zwei Probleme auf dem Wohnungsmarkt lindern kann: „Es geht dabei nicht nur um die Bedürfnisse der älteren Menschen, sondern betrifft die junge Generation genauso: Viele Familien finden in Düsseldorf keine größere, bezahlbare Wohnung“, sagt er. Auf der anderen Seite gebe es viele ältere Menschen, die lieber in eine kleinere, womöglich barrierefreie Wohnung umziehen wollten. Tauschten dann zwei Parteien die Wohnung miteinander, wäre allen geholfen, so die Theorie von Mühlen und seinen Mitstreitern.