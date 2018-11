Schaden im sechsstelligen Bereich: Wohnung in Düsseldorf-Hamm komplett ausgebrannt - drei Verletzte

Wohnung in Düsseldorf-Hamm komplett ausgebrannt - drei Verletzte

Düsseldorf Am Freitagmorgen ist im Düsseldorfer Stadtteil Hamm eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte eine schlafende Person aus dem Haus retten. Drei Menschen wurden verletzt

Die Meldung bei der Feuerwehr ging um 6.31 Uhr ein, wie ein Sprecher unserer Redaktion sagte. Die Wohnung in einem Doppelhaus sei komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der großen Zerstörung sei derzeit auch nicht mehr nachvollziehbar, in welchem Teil der Wohnung das Feuer ausgebrochen sei.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe sich noch eine schlafende Person in der Wohnung befunden, so der Sprecher. Man habe sie mit einer Leiter von außen retten können. Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt, zwei erlitten eine Rauchgasvergiftung, einer zog sich eine Brandverletzung an der Hand zu. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.