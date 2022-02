Düsseldorf-Derendorf : Senioren in Wohnung überfallen und teuren Schmuck gestohlen

Senioren in Wohnung überfallen und teuren Schmuck gestohlen

Düsseldorf Ein unbekannter Täter hat zwei Senioren in ihrer Wohnung in Düsseldorf-Derendorf überfallen und ihnen wertvollen Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Opfer eines Raubdelikts ist ein älteres Ehepaar in Derendorf geworden. Nach dem etwa 35 Jahre alten Täter wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11 Uhr am Mittwoch klingelte es an der Wohnungstür des Ehepaars an der Spichernstraße. Der 76-jährige Bewohner öffnete die Tür und mit den Worten: „Ich wurde von meinem Vater geschickt, ich soll etwas abholen“, betrat der Täter unaufgefordert die Wohnung.