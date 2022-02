Selbstständigkeit im Alter erhalten : Kempener Malteser planen Einkaufsprojekt für Senioren

Kempen Gemeinsam mit einer Begleitperson sollen Senioren in Kempen selbstständig einkaufen können. Zeit für eine Tasse Kaffee ist dabei auch noch.

Der Malteser Hilfsdienst in Kempen plant einen neuen Einkaufsservice für Senioren. Im Rahmen des Projekts „Miteinander-Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird und an mehr als 100 Standorten in Deutschland Senioren zusätzliche Angebote macht, wollen die Kempener Malteser einen „mobilen Einkaufswagen“ installieren. Das Projekt soll im April starten, noch werden Freiwillige gesucht, die das Projekt tatkräftig unterstützen wollen.