Projekte in Düsseldorf : Neue Anlaufstelle für die Opfer häuslicher Gewalt

Düsseldorf Die Clearingstelle orientiert sich an Vorbildern in Hamburg und Hannover. Geplant sind acht Appartements für Frauen und Kinder. In der kommenden Woche muss der Rat dem Projekt noch zustimmen.

Eine neue Notaufnahme-Stelle soll die Situation von Frauen, die Schutz vor häuslicher Gewalt suchen, verbessern. „Wir planen kein neues Frauenhaus, sondern unabhängige Wohneinheiten, in denen die Betroffenen mit ihren Kindern bis zu fünf Werktage bleiben können“, sagte Luzia Kleene von der Frauenberatungsstelle am Dienstag im Gleichstellungsausschuss. Die Clearingstelle orientiert sich an Vorbildern in Hamburg und Hannover. Experten und Politiker halten das Projekt für dringend geboten. Gemessen an den Empfehlungen internationaler Konventionen müsste es in der Landeshauptstadt in Frauenhäusern einen Platz pro 100.000 Einwohner geben – also 64 Plätze. Tatsächlich sind es aber nur insgesamt 16 in zwei Einrichtungen. Die Folgen sind erheblich. Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP weist in ihrem Antrag darauf hin, dass jedes Jahr mehr als 100 Anfragen von gewaltbetroffenen Frauen nicht mit einer Aufnahme enden.