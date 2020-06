Düsseldorfer Gastronomie in Corona-Krise : Jetzt beginnen auch die Hausbrauereien mit Personalabbau

Düsseldorfer Gastronomie in Corona-Krise

Düsseldorf Uerige und Schlüssel trennen sich von Köchen, Schumacher verlängert auslaufende Verträge nicht. Gehen müssen die mit der jüngsten Betriebszugehörigkeit.Das Füchschen will noch abwarten.

Das Geschäft läuft nur schleppend an, viele Menschen sind wegen der Ansteckungsgefahr vorsichtig, wenn es ums Ausgehen geht. Zudem sitzt das Geld nicht mehr so locker, bei Privatleuten nicht und auch nicht bei Firmen. Das hat Folgen bei denen, die bislang als krisensicheres Bollwerk der Qualität und besonders schönen Gastlichkeit galten: den Hausbrauereien. Dort wurde und wird zwar auch vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch gemacht, aber die deckt nicht alle Kosten. Urlaub, Feiertage, Lohnsteuer, all das müssen die Gastronomen bezahlen. Deswegen beginnt auch dort der Personalabbau.