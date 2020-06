Corona-Krise in Düsseldorf : Schulöffnung: Eltern fordern Reihentests

Düsseldorf An der Grundschule in Flehe wird das Land kritisiert. Auch Interessenvertreter der Düsseldorfer Lehrer sind unzufrieden. Sie vermissen eine nachvollziehbare Strategie und machen sich Sorgen um den Infektionsschutz.

Die Eltern an der katholischen Grundschule in Flehe fordern Nachbesserungen für den Neustart am kommenden Montag. „Wir begrüßen, dass Kinder nach langer Pause bald wieder täglich in ihre Schule gehen können, vermissen aber eine nachvollziehbare Handlungsstrategie des Landes“, sagt Dorothea van Üüm. Die 43-Jährige ist Pflegschaftsvorsitzende und hat die Einschätzung zahlreicher Eltern abgefragt. Ihre Forderung: Zumindest die Lehrer „sollen regelmäßig auch ohne konkreten Anlass getestet werden“. Wer wie das Land Auflagen für ganze Klassenverbände kurzfristig aufhebe, stehe in der Pflicht. „Die Eltern wollen sich bei einem Neubeginn sicher fühlen. Viele sind irritiert, dass bislang wichtige Regeln plötzlich nicht mehr gelten“, sagt die Düsseldorferin. Abzuwarten, bis jemand Symptome habe und dann ganze Klassen in Quarantäne zu schicken, sei keine durchdachte Alternative. Man müsse auch an die Lehrer denken, die zu Risikogruppen gehörten. Bei den Rückmeldungen der Eltern hätten zudem die Themen Hygiene und Abstand eine große Rolle gespielt. „Einige fragen, ob nach dem Wegfall des Mindestabstandes in den Klassen nicht Acrylglas zwischen den Sitzreihen aufgebaut werden kann“, sagt van Üüm und regt an, „die Grundschulen nun häufiger zu reinigen“. Zumindest Letzteres könnte Aussicht auf Erfolg haben. „Wir planen, bei wieder stark frequentierten Schulen die Reinigungsfrequenzen zu erhöhen“, sagt Schuldezernent Burkhard Hintzsche.