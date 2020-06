Zahlen der Antidiskriminierungsstelle : Immer mehr Menschen suchen Hilfe wegen rassistischer Diskriminierung

Mannheim: In schwarz gekleidete Teilnehmer mit Mundschutz nehmen an einer Versammlung unter dem Motto „Nein zu Rassismus! Black lives matter“ teil. Archivfoto. Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Schlechte Chancen bei der Wohnungssuche wegen schwarzer Haut, den Job wegen des Alters nicht bekommen, sexistische Anmache von Kollegen – täglich werden Menschen diskriminiert. Die Zahl der Betroffenen, die sich Hilfe suchen, steigt. Besonders oft geht es um Rassismus.

Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sind im vergangenen Jahr erneut mehr Hilferufe wegen Diskriminierung eingegangen als im Jahr davor - am häufigsten ging es erneut um rassistische Diskriminierung. Wie der Jahresbericht der Stelle für 2019 zeigt, unterstützte das dortige Beratungsteam in insgesamt 3580 Fällen Menschen, die von Benachteiligung bei Alltagsgeschäften oder am Arbeitsplatz wegen ihres Aussehens, Geschlechts, der Religion oder anderer Faktoren berichteten. 2018 waren es 3455 Fälle. Der Bericht wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt.