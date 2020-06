Renaturierung in der Urdenbacher Kämpe : Hitze und Trockenheit lassen Fische im Altrhein sterben

In den vergangenen Tagen trieben dutzende tote Fische, vor allem Brassen, in den Armen des Altrheins. Die Brassen waren zum Laichen aus dem Rhein in den Altrhein geschwommen.

