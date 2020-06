Kultur in Düsseldorf : Carlstadt hat jetzt „Straße der Romantik und Revolution“

Carlstadt Zwischen Schwanenmarkt und Carlsplatz, im Herzen der Carlstadt, liegt die Bilker Straße. Mit Blick auf ihre historische und kulturelle Bedeutung hat sie nun ein zusätzliches Straßenschild erhalten.

Das frühere Wohnhaus der Schumanns liegt an der Bilker Straße, das Palais Wittgenstein befindet sich dort, und auch wenn der bekannteste Sohn Düsseldorfs – Heinrich Heine – nicht im Stadtteil geboren ist, so liegt das nach ihm benannte Heine-Institut in der Carlstadt, auf jener Straße zwischen Schwanenmarkt und Carlsplatz, die eine so große kulturhistorische Bedeutung hat. Um das zu unterstreichen, hat die Bilker Straße, die nicht nur in Fachkreisen „Straße der Romantik und Revolution“ genannt wurde, jetzt das passende Zusatz-Straßenschild bekommen.