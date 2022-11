Schule in Düsseldorf : Nachhaltigkeits-AG pflanzt auf dem Schulhof

Düsseldorf Schüler der Flora-Realschule in Unterbilk bepflanzen Beete, gestalten Futterhäuschen und benutzen wiederverwendbare Trinkflaschen.

Jeder konnte sich etwas aussuchen, verschiedene Pflanzen und Farben kamen so für die Herbstbepflanzung zusammen. In den Pausen finden es alle nun sehr viel gemütlicher. „Die Bänke wurden jetzt erst hier aufgestellt“, sagt Markus. Nun kamen die Pflanzen hinzu. Auch vor der Schule gibt es ein kleines Beet, das verschönert werden soll. Im Frühjahr und Sommer gab es Kohlrabi und Gemüse das wuchs, bald wird eine große Schulwand mit Sukkulenten verschönert. „Es gibt dazu erste Skizzen“, sagt Alexander Vriens, der mit Kollegin Geraldine Baßeng die Arbeitsgemeinschaft betreut. Theorie und Praxis wechseln sich ab.

Die AG zum Thema Nachhaltigkeit existiert nun seit mehr als einem Jahr. Finanzielle Unterstützung kam von verschiedenen Organisationen. So war die Anschaffung von Hochbeeten, Blumen, Sträuchern und Gartenwerkzeug möglich. „Ich zeige meinen Freunden auch, was wir hier gemacht haben“, sagt Fidan. In der zweistündigen Arbeitsgemeinschaft werden unterschiedliche Themen besprochen: Dann stehen unnötiger Plastikgebrauch, Vielfältigkeit der Flora und Fauna sowie das nachhaltige Handeln auf dem Programm. Dass man mit kleinen Veränderungen viel bewirken kann, erleben die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen. „Wir möchten auch zeigen, wie man Sachen im Alltag umsetzen kann“, beschreibt Geraldine Baßeng das Konzept der Nachhaltigkeits-AG. Und es gibt einiges zu tun: Die Jugendlichen gestalteten in den Wintermonaten Vogel- und Futterhäuser für Kleintiere, im Frühjahr zogen und züchteten sie erste Pflanzen selbst.