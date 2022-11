AfD fordert Verbot : Viel Kritik an Vorstoß zu Burkinis in Düsseldorfer Bädern

Eine muslimische Schülerin sitzt in einem Burkini am Beckenrand (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Haid

Düsseldorf Die Düsseldorfer AfD-Fraktion fordert ein Burkini-Verbot in den Bädern der Stadt. Dafür gibt es breite Kritik aus anderen Fraktionen. Auch die Bädergesellschaft sieht dafür keine Notwendigkeit.

Die AfD-Fraktion im Rat will muslimischen Frauen verbieten, in kommunalen Bädern einen Burkini zu tragen – und stößt damit auf breite Kritik. Ein Burkini ist eine Badebekleidung, die den Körper bis auf Gesicht, Hände und Füße bedeckt. In einem Antrag an den Rat, der kommende Woche Thema sein soll, begründet die Fraktion das mit Frauenrechten. Der Burkini sei ein religiöses Symbol, das für Segregation und Unterdrückung stehe, heißt es darin, muslimischen Frauen müsse eine gleichberechtigte und unbeschwerte Teilhabe am Schwimmen ermöglicht werden. Dies ist nach Ansicht von Ratsherr und Unterzeichner Wolf-Rüdiger Jörres im Burkini durch „allein schon eine optische Segregation“ nicht möglich. Bikinis und freizügige Bademode stünden hingegen weltweit für die Emanzipation der Frau.

Zudem seien im Sommer in einigen Schwimmbädern mehr Gäste in Burkinis registriert worden, dieser Entwicklung dürfe „im Sinne unserer bürgerlichen Freiheit“ nicht nachgegeben werden. Das kann die Bädergesellschaft auf Anfrage nicht bestätigen, von Sprecher Marcus Werner heißt es, Badegäste und ihre Bekleidung würden nicht erfasst. Zudem falle der Burkini unter die geltenden Regeln in der Haus- und Badeordnung, nach der in den Nassbereichen nur geeignete, nicht saugfähige Badebekleidung getragen werden darf.

Von politischer Seite kommt scharfe Kritik. Wie der Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Stephan Soll, sagt, geht es hier „nicht um Emanzipation und Frauenrechte, sondern um Spaltung und das Schüren von Ängsten“. Erfahrungsgemäß seien ernsthafte Diskussionen mit den AfD-Ratsleuten ohnehin nicht möglich, „daher werden wir den Antrag im Rat nicht durch eine Debatte aufwerten.“ Ähnlich sieht das die FDP, wie Fraktionsvorsitz Manfred Neuenhaus sagt: Der Rat habe in Krisenzeiten wichtige Themen zu besprechen, dies gehöre nicht dazu. „Deshalb lehnen wir den Antrag ab und werden ihn auch nicht diskutieren.“ Letztlich wolle die AfD, so Stephan Soll, ebenso wie religiöse Fundamentalisten Frauen vorschreiben, was sie anziehen dürfen und was nicht – „das Gegenteil von Emanzipation und Empowerment“.