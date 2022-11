Brücke in die Vereinigten Staaten : Wird Portland die neue Partnerstadt von Düsseldorf?

Brücke in die Vereinigten Staaten

Dämmerung in Portland (Oregon) Foto: AFP/Mathieu Lewis-Rolland

Düsseldorf Initiatorin auf amerikanischer Seite ist offenbar eine Einwohnerin aus Portland, die die Region Düsseldorf gut kennt und schätzt. Welche Treffen es bereits gegeben hat.

Düsseldorf könnte eine Partnerstadt in den USA bekommen. Der Kandidat dafür ist Portland, wie jetzt im Ältestenrat des Stadtrates berichtet wurde. Die Stadt im Nordwesten der USA hat gut 650.000 Einwohner, ist von der Bevölkerungszahl her also mit Düsseldorf vergleichbar. Portland ist das wirtschaftliche Herz des Bundesstaates Oregon und auch für seine lebendige Musikszene bekannt.