Musical in Düsseldorf : Musical über die Heilige Elisabeth

Musical in Düsseldorf

Düsseldorf Der Kinder- und Jugendchor St. Remigius hat das Stück einstudiert. Es zeigt Bilder und Schlüsselmomente aus dem Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen.

Im Schnitt alle zwei Jahre bringt der Kinder- und Jugendchor St. Remigius aus Wittlaer ein Musical auf die Bühne. „Man muss die Menschen froh machen“ ist ein Musical über die Heilige Elisabeth von Thüringen, das an deren Namenstag, 19. November, in der Graf-Recke-Kirche, Einbrunger Straße 62, zweimal aufgeführt wird. Beginn ist um 15.30 und 18.30 Uhr.

Rund 40 Kinder und Jugendliche wirken an der Aufführung mit professioneller Regie, Licht- und Tontechnik mit. Die Leitung hat die Sopranistin Petra Verhoeven, die den Chor, dem rund 60 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 18 Jahren angehören, gegründet hat. Regie führt, wie bereits bei mehreren anderen Inszenierungen, Friederike Betz.

Der Text stammt von Florian Simson. Da das Musical ein Gemeinschaftsprojekt des Katholischen Kantorenkonvents ist, stammt die Musik von mehreren Musikern wie Markus Belmann, Markus Hinz, Odilo Klasen, Pamela König, Christoph Seeger und Klaus Wallrath. Geboten wird eine Vielfalt von mittelalterlichen Klängen über Walzer bis hin zu gefühlvollen und swingenden Nummern. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 10 Euro. Karten gibt es bei Lotto Franken in Wittlaer, Lindenlaubs Buchhandlung in Angermund, der Kaiserswerther Buchhandlung und der Buchhandlung Lesezeit. Weitere Infos unter pverhoeven@aol.com. Es wird darum gebeten, in der Kirche eine Maske zu tragen.