Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Fahrraddiebstahl an Schule gescheitert

Wassenberg/Hückelhoven Ein Fahrraddiebstahl an einer Schule in Hückelhoven-Ratheim scheiterte, weil der mutmaßliche Dieb vorher ertappt wurde. Die Polizei meldet zudem zwei Diebstähle anderer Art.

Kabel von Baustelle gestohlen Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitagnachmittag (4. November), 15 Uhr, und Dienstagmorgen (8. November), 6 Uhr, Zugang zu einer Baustelle an der Marienstraße in Wassenberg-Ophoven verschafft. Das teilt die Polizei des Kreises Heinsberg mit. Die unbekannten Täter entwendeten dort aus einem Rohbau Stromkabel mit einer Gesamtlänge von etwa 400 bis 500 Metern.

Flucht nach versuchtem Fahrraddiebstahl Am Dienstagmorgen (8. November) gegen 8.30 Uhr ereignete sich auf dem Schulhof der Realschule in Hückelhoven-Ratheim an der Heerstraße ein versuchter Fahrraddiebstahl. Ein Mann wurde dabei beobachtet, wie er sich auf einem Fahrradabstellplatz mit einem Bolzenschneider an einem Rad zu schaffen machte. Als er seine Entdeckung bemerkte, flüchtete der Mann. Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, graue Turnschuhe, eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann, kann sich bei der Polizei in Hückelhoven telefonisch unter 02452 9200 melden. Hinweise zur Tat können auch im Internet unter der Adresse polizei.nrw gegeben werden.