Familie Weiß ist seit Generationen im Zirkusgeschäft : Familienzirkus sucht dringend Winterquartier

Düsseldorf Sechs Erwachsene, drei Kinder sowie Ponys, Pferde, zwei Kamele, Ziegen und Zwergesel stehen quasi auf der Straße. Die Familie braucht ab sofort bis Mitte März einen etwa 50 mal 50 Meter großen Stellplatz.

Der kleine Familienzirkus Liberty ist unverschuldet in große Not geraten: Er bekam kurzfristig eine Absage für sein Winterquartier. Seit dem Sommer gab es regelmäßig Kontakt mit dem Vermieter, der einen verlässlichen Eindruck machte, und nun das. Neun Menschen, davon drei Kinder - samt der Tierfamilie mit Ponys, Pferden, zwei Kamelen, Ziegen und Zwergeseln stehen quasi auf der Straße.

Sofort muss ein Platz für den Winter her. Miete, Wasser und Strom werden selbstverständlich bezahlt. Das große Zirkuszelt bleibt verpackt, es geht um eine Bleibe für Menschen, Tiere und Equipment. „Eine Industriebrache wäre ideal, etwas Wiese oder struppige Büsche, da freuen sich unsere Tiere“, erklärt Francesco Weiß. Die vergangenen fünf Jahre hatte der Familienzirkus einen verlässlichen Standort in Leverkusen. Jetzt stehen dort die Bagger; das Gelände wird bebaut.

Die Familie will nichts anderes, als so leben, wie sie es seit Generationen kennt. „Klar sind die Zeiten schwieriger geworden, vor 20 Jahren hatten wir rund 150 Gäste in einer Vorstellung, jetzt sind es 25 bis 30“, resümiert Francesco. Doch klagen oder gar aufgeben ist nicht ihre Mentalität. „Der Zirkus ist unser Leben“, bringt es Denis auf den Punkt. Seine Partnerin Lorena erzählt: „Die Zirkus-Tradition der Familie Weiß geht zurück bis in die Ritterzeit, da nannten sie uns noch Gaukler.“